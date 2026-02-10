Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания парламентской временной следственной комиссии.

Имеют ли право сотрудники ТЦК задерживать граждан Украины?

Омбудсмен подчеркнул, что любое ограничение свободы в ТЦК и СП без решения суда противоречит Конституции Украины и статье 5 Европейской конвенции по правам человека.

Он в очередной раз подчеркнул, что военнослужащие ТЦК не имеют права задерживать или удерживать граждан, а также осуществлять любые попытки ограничения свободы людей в помещениях территориальных центров без соответствующего решения суда.

Лубинец также обратил внимание, что в последнее время Офис омбудсмена фиксирует случаи, когда работники ТЦК и СП работали без опознавательных шевронов. А в 2025 году военнослужащие центров часто скрывали свои лица во время противозаконных действий – это делало невозможным идентификацию лиц, которые нарушали права граждан.

Мы неоднократно фиксировали, что так называемые "задержания", проверка документов, ограничение свободы происходят исключительно группами оповещения ТЦК и СП без физического присутствия работников национальной полиции. Это прямое нарушение прав граждан Украины, потому что согласно действующему законодательству, проверять документы должны исключительно органы правопорядка,

– отметил он.

Кроме того, омбудсмен отметил, что в некоторых сборных пунктах ТЦК и СП часто условия пребывания являются ненадлежащими. По его словам, бывают случаи, когда центры комплектования не приспособлены для длительного пребывания, в частности там отсутствуют спальные места, организованное питание, а санитарно-гигиенические условия или не соответствуют нормам, или не рассчитаны на большое количество людей.

Лубинец предложил реформировать ТЦК: что известно?

Во избежание конфликтов между гражданским населением и сотрудниками ТЦК Лубинец предложил ввести ряд изменений в подходе к мобилизационным мероприятиям.

Он отметил важность цифровизации и прозрачности, мол, необходимо исключить работу групп оповещения без средств технического считывания электронных военно-учетных документов.

Также омбудсмен предложил сделать ряд кадровых изменений, в частности набрать команду специалистов, которые имеют профессиональные навыки для коммуникации с гражданскими гражданами.

Кроме того, призывники должны иметь право на доступ к юридической помощи, контакт с правозащитниками, родными и близкими, а свобода передвижения не должна ограничиваться без соответствующего решения суда.