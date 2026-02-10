Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії.

Чи мають право співробітники ТЦК затримувати громадян України?

Омбудсмен підкреслив, що будь-яке обмеження волі у ТЦК та СП без рішення суду суперечить Конституції України та статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

Він вкотре наголосив, що військовослужбовці ТЦК не мають права затримувати або утримувати громадян, а також здійснювати будь-які спроби обмеження свободи людей у приміщеннях територіальних центрів без відповідного рішення суду.

Лубінець також звернув увагу, що останнім часом Офіс омбудсмена фіксує випадки, коли працівники ТЦК та СП працювали без розпізнавальних шевронів. А у 2025 році військовослужбовці центрів часто приховували свої обличчя під час протизаконних дій – це унеможливлювало ідентифікацію осіб, які порушували права громадян.

Ми неодноразово фіксували, що так звані "затримання", перевірка документів, обмеження волі відбуваються виключно групами сповіщення ТЦК та СП без фізичної присутності працівників національної поліції. Це є пряме порушення прав громадян України, бо згідно з чинним законодавством, перевіряти документи мають виключно органи правопорядку,

– зауважив він.

Крім того, омбудсмен зазначив, що у деяких збірних пунктах ТЦК та СП часто умови перебування є неналежними. За його словами, трапляються випадки, коли центри комплектування не пристосовані для тривалого перебування, зокрема там відсутні спальні місця, організоване харчування, а санітарно-гігієнічні умови або не відповідають нормам, або не розраховані на велику кількість людей.

Лубінець запропонував реформувати ТЦК: що відомо?

Для уникнення конфліктів між цивільним населенням та співробітниками ТЦК Лубінець запропонував запровадити низку змін у підході до мобілізаційних заходів.

Він наголосив на важливості цифровізації та прозорості, мовляв, необхідно унеможливити роботу груп оповіщення без засобів технічного зчитування електронних військово-облікових документів.

Також омбудсмен запропонував зробити низку кадрових змін, зокрема набрати команду фахівців, які мають фахові навички для комунікації з цивільними громадянами.

Крім того, призовники мають мати право на доступ до юридичної допомоги, контакт із правозахисниками, рідними та близькими, а свобода пересування не повинна обмежуватись без відповідного рішення суду.