Військові натомість наполягають: чоловік нібито сам завдав собі травм і агресивно поводився. Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та САП.

Що розповідають родичі постраждалого чоловіка?

Родичі мобілізованого заявляють, що чоловіка силоміць затримали під час прогулянки з собакою та заштовхали до автобуса, застосувавши сльозогінний газ.

За їхньою версією, вже у приміщенні ТЦК виник конфлікт через відмову підписувати документи, після чого його побили. Сім’я стверджує, що один із працівників ударив чоловіка пістолетом по голові, що спричинило сильну кровотечу.

Потерпілого госпіталізували до районної лікарні. Наступного ранку група оповіщення повернулася за ним, однак медики не дозволили забрати чоловіка через важкий стан.

Собаку, за словами родичів, залишили на вулиці прив'язаною до стовпа на території ТЦК в Одесі.

Як відреагували на інцидент у ТЦК?

В Одеському обласному ТЦК підтвердили, що 9 лютого привезли чоловіка до центру. Це пояснили тим, що він нібито перебував у розшуку.

Водночас військові категорично заперечують побиття та заявляють, що затриманий сам проявляв агресію. І тому травмувався самостійно.

Як йдеться у повідомленні ТЦК, вранці 10 лютого під час перебування у лікарні знову почав поводитися агресивно. За словами військовослужбовців, він загрожував не лише собі, а й оточенню.

Через пряму загрозу життю та здоров’ю медичного персоналу, його ізолювали у спеціалізованому приміщенні з обмеженим доступом. Відповідні факти задокументовані у журналах медичної установи та підтверджуються свідченнями очевидців.

Щодо собаки, то за нею, на час госпіталізації власника, доглядали та готували військові. Вранці 10 лютого тварину передали родичам.

Водночас керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП ініційовано службову перевірку для надання правової оцінки діям усіх учасників події.

Які ще інциденти з ТЦК траплялися в Україні останнім часом?