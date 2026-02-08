Про інцидент повідомили в Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

Що сталося у Чернівцях між військовослужбовцем ТЦК та чоловіком?

За інформацією ОТЦК, у суботу, 7 лютого, представники групи оповіщення Чернівецького районного ТЦК та СП спільно з поліцейськими зупинили автомобіль для перевірки документів.

Один із пасажирів, який перебував на задньому сидінні, відмовився пред’явити документи та виконати вимогу пройти до ТЦК та СП для уточнення облікових даних.

Під час спілкування чоловік демонстрував ознаки гострого емоційного збудження, поводився агресивно, завдав військовослужбовцю поранення гострим предметом та, намагаючись продовжити протиправні дії, здійснив спробу втечі,

– ідеться в повідомленні.

У відповідь на поранення військовослужбовець застосував травматичну зброю, після чого поліцейські затримали нападника.

У ТЦК зазначили, що військовослужбовець, який застосував зброю, раніше проходив службу у бойовому підрозділі та був переведений до РТЦК та СП після поранення, якого зазнав під час бойових дій.

За фактом інциденту призначено службове розслідування, яке має надати правову оцінку діям усіх учасників події.

"Чернівецький обласний ТЦК та СП принципово й однозначно заявляє: ми не толеруємо застосування будь-якого насильства у будь-якій формі – ні щодо військовослужбовців, ні щодо цивільних осіб – незалежно від мотивів, обставин чи емоційного стану сторін", – зазначено у дописі.

