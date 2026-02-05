Про це розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько в коментарі для "РБК-Україна".

Чи можна отримати штраф повторно?

За законом, якщо одна особа вчинила кілька адміністративних порушень і вони розглядаються одночасно одним органом (посадовою особою), накладається одне стягнення – у межах санкції за найсерйозніше з них.

Практика ТЦК та СП також підтверджує, що за одне правопорушення виписується один штраф.

У зв'язку з цим повторне накладення штрафу за той самий епізод в межах одного провадження заборонене – одна особа не може бути одразу оштрафована двічі за одне і те ж порушення,

– пояснив Михайло Лобунько.

Водночас законодавство передбачає відповідальність за кожен повторний випадок порушення військового обліку – кожна неявка за повісткою фіксується окремо і штрафується.

Ви можете сплатити за нього штраф в додатку Резерв+ розшук ТЦК та СП зникає. При цьому вам можуть потім надіслати й іншу повістку, за неявку по якій також передбачений розшук ТЦК та СП, оскільки це також вважається порушенням правил військового обліку,

– додав юрист.

Таким чином, закон не допускає накладення двох штрафів за один і той самий епізод порушення в межах одного провадження. Водночас повторне порушення правил військового обліку тягне за собою окремі, нові штрафи.

Важливо! На оскарження штрафу в суді є 10 днів: термін рахується з моменту винесення постанови. Пропущений строк можна поновити лише за наявності вагомих доказів (хвороба, відрядження).

Що нового в процесі мобілізації?