Про це розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько в коментарі для "РБК-Україна".
Читайте також Коли поліція має право примусово доставити чоловіка до ТЦК без повістки: пояснення юристки
Чи можна отримати штраф повторно?
За законом, якщо одна особа вчинила кілька адміністративних порушень і вони розглядаються одночасно одним органом (посадовою особою), накладається одне стягнення – у межах санкції за найсерйозніше з них.
Практика ТЦК та СП також підтверджує, що за одне правопорушення виписується один штраф.
У зв'язку з цим повторне накладення штрафу за той самий епізод в межах одного провадження заборонене – одна особа не може бути одразу оштрафована двічі за одне і те ж порушення,
– пояснив Михайло Лобунько.
Водночас законодавство передбачає відповідальність за кожен повторний випадок порушення військового обліку – кожна неявка за повісткою фіксується окремо і штрафується.
Ви можете сплатити за нього штраф в додатку Резерв+ розшук ТЦК та СП зникає. При цьому вам можуть потім надіслати й іншу повістку, за неявку по якій також передбачений розшук ТЦК та СП, оскільки це також вважається порушенням правил військового обліку,
– додав юрист.
Таким чином, закон не допускає накладення двох штрафів за один і той самий епізод порушення в межах одного провадження. Водночас повторне порушення правил військового обліку тягне за собою окремі, нові штрафи.
Важливо! На оскарження штрафу в суді є 10 днів: термін рахується з моменту винесення постанови. Пропущений строк можна поновити лише за наявності вагомих доказів (хвороба, відрядження).
Що нового в процесі мобілізації?
В Україні планується забронювати від мобілізації всіх енергетиків та комунальників. Для окремих компаній вже напрацьоване рішення щодо бронювання 100% персоналу для пришвидшення ремонтів мереж та підстанцій.
Постановка на військовий облік тепер можлива онлайн через застосунок Резерв+ для певних категорій громадян України. Зокрема, онлайн облік доступний для юнаків 2009 року народження до 31 липня та чоловіків 18 – 59 років, які не перебувають на обліку та мають біометричні документи.
У застосунку Резерв+ також з'явилася можливість увімкнути сповіщення про надсилання паперової повістки від ТЦК поштою. Повідомлення є інформаційним і не вважається врученням повістки.