Про це розповіла військова юристка ЮК "Приходько і партнери" Діана Тернова для "РБК-Україна".
Коли поліція має право примусово доставити чоловіка до ТЦК без повістки?
Як зазначає юристка, якщо особа не порушувала правил військового обліку та не перебуває у розшуку, єдиним законним способом виклику до ТЦК є вручення повістки.
За словами Діани Тернової, закон дозволяє примусове доставлення лише у чітко визначених випадках. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли людина вчинила адміністративне правопорушення у сфері військового обліку, перебуває у розшуку або перешкоджає виконанню законних вимог правоохоронців. Також законодавство передбачає можливість доставлення до ТЦК у разі відсутності військово-облікових документів під час перевірки або відмови отримати повістку за участі поліцейського. В інших випадках примусове доставлення є незаконним.
Поліція не має таких повноважень. Зазвичай це маніпулювання з акцентом на те, що людина має неактуальне або відсутнє ВЛК. Поліцейський не є суб'єктом, який направляє на медичний огляд – це виключне право начальника ТЦК та СП,
– пояснила Тернова.
Хто може отримати відстрочку у 2026 році?
У 2026 році відстрочку від мобілізації надають окремим категоріям військовозобов'язаних, визначених статтею 23 Закону України №3543. Оформлення відстрочки здійснюється переважно в електронному форматі через застосунок Резерв+, що підтверджує статус без особистого звернення до ТЦК.
В Україні спростили оформлення відстрочок. Тепер їх також можна оформити в ЦНАПах. Понад 600 тисяч осіб отримають автоматичне продовження відстрочок, без необхідності відвідувати ТЦК.
В Україні планується забронювати від мобілізації всіх енергетиків та комунальників для відновлення енергетики після атак з боку Росії. Для окремих компаній вже напрацьоване рішення щодо бронювання 100% персоналу для пришвидшення ремонтів мереж та підстанцій.