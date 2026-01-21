Що відомо про нові правила бронювання для енергетиків та комунальників?
Для окремих компаній вже напрацьоване рішення щодо бронювання 100% персоналу, повідомив Володимир Зеленський.
Окремо говорили з урядовцями та Укренерго по тому, що необхідне для прискорення ремонтів мереж та підстанцій. Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергокомпаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів, – для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100% персоналу,
– каже Президент.
За його словами, дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу.
Хто зараз може мати 100% броні?
Критерії, яким мають відповідати підприємства, що претендують на статус важливого значення для національної економіки у сфері ОПК та можуть отримати право на бронювання до 100% працівників наступні:
- Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства.
- Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів для потреб оборони.
- Управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.
Що відомо про ситуацію в енергетиці та надзвичайний стан?
14 січня Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України для спрощення підключення резервного обладнання. Також президент наказав збільшити можливості імпорту електрики та розгорнути більше пунктів незламності.
Через російські обстріли зруйновано 8,5 гігавата генерувальних потужностей – теплоелектроцентралі й гідроелектростанції. Через дефіцит генерації Україна імпортує 1,9 гігавата електроенергії з Європи та інтегрується до енергоринку ЄС.
Найгірша ситуація з енергетикою в Одеській області, зокрема в Одесі, також вона погана у Харкові та низці інших міст. Голова комітету з питань енергетики Андрій Герус зазначив, що Київ постраждав більше від атак на енергетичні об'єкти за останні 1,5 місяця порівняно з Харковом.
Виробники продуктів харчування в Україні будуть забезпечені електроенергією для запобігання дефіциту їжі під час відключень світла. ДСНС та Міненерго отримали доручення про формування резервів харчів.