Що відомо про проблеми Ferrexpo зі світлом?
Постачання електроенергії для підприємств компанії знову постраждало, повідомили 20 січня у заяві Ferrexpo.
Через це вирішили тимчасово призупинити роботу, доки не буде забезпечено стабільне постачання електроенергії в необхідних обсягах. Частину працівників відправлять у неоплачувану відпустку.
Повідомлень про смертельні випадки чи травми серед працівників не надходило, а операційним активам Ferrexpo не було завдано шкоди,
– повідомили у компанії.
До слова, у листопаді Ferrexpo також зупиняла виробництво та експорт через порушення постачання електроенергії внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів на Полтавщині.
Тоді мова йшла про Єристівський та Полтавський гірничо-збагачувальні комбінати. Уранці 8 листопада ракети вразили цілі з передачі енергії в Горішніх Плавнях – місті, де розташована компанія Ferrexpo, та у більшому промисловому місті Кременчук, що знаходиться неподалік.
Цікаво! Ferrexpo виробляє та експортує залізорудну продукцію на сталеливарні заводи по всьому світу, що дозволяє їм скорочувати викиди вуглецю та підвищувати продуктивність. Штаб-квартира групи знаходиться у Швейцарії, активи – в Україні.
Що відомо про ситуацію в енергетиці та надзвичайний стан?
14 січня Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України для спрощення підключення резервного обладнання. Також президент наказав збільшити можливості імпорту електрики та розгорнути більше пунктів незламності.
Через російські обстріли зруйновано 8,5 гігавата генерувальних потужностей – теплоелектроцентралі й гідроелектростанції. Через дефіцит генерації Україна імпортує 1,9 гігавата електроенергії з Європи та інтегрується до енергоринку ЄС.
Найгірша ситуація з енергетикою в Одеській області, зокрема в Одесі, також вона погана у Харкові та низці інших міст. Голова комітету з питань енергетики Андрій Герус зазначив, що Київ постраждав більше від атак на енергетичні об'єкти за останні 1,5 місяця порівняно з Харковом.
Виробники продуктів харчування в Україні будуть забезпечені електроенергією для запобігання дефіциту їжі під час відключень світла. ДСНС та Міненерго отримали доручення про формування резервів харчів.