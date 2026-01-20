Чи вплинули схеми Міндіча на те, що ситуація в енергетиці зараз дуже складна, і багато українців сидять без світла. Це питання в ефірі "Радіо Свобода" журналістка Власта Лазур поставила нардепу Андрію Герусу, який є головою Комітету з питань енергетики, та ексміністру Світлані Гринчук.

Дивіться також Треба було вивезти дітей з Києва, – відверте інтерв'ю ексглави Міненерго про відключення світла

Чи є зв'язок між оборудками Міндіча та відключеннями світла?

Андрій Герус заявив, що шукати зв'язок між корупцією в енергетиці та браком електроенергії – це спрощувати ситуацію. Якби вкрадені гроші пішли на будівлю укриттів, то усіх була б електроенергія – таке твердження, на думку нардепа, є хибним.

Тому що захистити нашу енергосистему від російських ударів повністю, або хоча б в більшій частині, неможливо. Проблем від нинішніх обстрілів уникнути практично не можна.

"Немає чарівної палички, щоб збудувати укриття над усім та ще й б таке, щоб витримувало усі ракети. Це занадто велике спрощення", – сказав політик.

Водночас він погодився, що відключень на якусь величину було б менше, якби усі працювали ефективно.

Зрештою, Герус визнав, що зв'язок між схемами Міндіча та проблемами зі світлом зараз є. Втім, він сумнівається, що можна було б викрадені гроші встигнути переправити в енергетику та збудувати щось, щоб не було значних відключень. Адже йдеться про велику кількість російських атак, дронів і ракет і велику кількість об'єктів, які потребують захисту.

Герус вважає, що у будь-якій країні світу були б такі ж проблеми.

Колишня міністр енергетики Світлана Гринчук відмовилася відповідати на запитання, чи є зв'язок між розкраданням в енергетиці та її складним станом сьогодні. Вона лише зауважила, що усі 9 енергоблоків, які експлуатує "Енергоатом", працюють на максимальну потужність.

Ексміністерка заявила, що влада підготувала енергетику до зими по максимуму, проте фізичний захист не може повністю спрацювати без ефективної ППО. За її словами, з вересня проводилися планові та аварійні ремонти, і генерація була достатньою для зими навіть при низьких температурах. Проте з кінця вересня, особливо в жовтні та листопаді, росіяни цілеспрямовано атакують енергетичні об'єкти балістичними ракетами та дронами. Гринчук наголосила, що для захисту об'єктів потрібна не лише фізична охорона та ремонтні заходи, а й ефективна ППО. Її необхідно посилювати, бо фізичний захист сам по собі не здатен відбити атаки балістикою, хоча деякі саркофаги витримували навіть прямі попадання.

Що відомо про справу Міндіча?