Чи вплинули схеми Міндіча на те, що ситуація в енергетиці зараз дуже складна, і багато українців сидять без світла. Це питання в ефірі "Радіо Свобода" журналістка Власта Лазур поставила нардепу Андрію Герусу, який є головою Комітету з питань енергетики, та ексміністру Світлані Гринчук.
Дивіться також Треба було вивезти дітей з Києва, – відверте інтерв'ю ексглави Міненерго про відключення світла
Чи є зв'язок між оборудками Міндіча та відключеннями світла?
Андрій Герус заявив, що шукати зв'язок між корупцією в енергетиці та браком електроенергії – це спрощувати ситуацію. Якби вкрадені гроші пішли на будівлю укриттів, то усіх була б електроенергія – таке твердження, на думку нардепа, є хибним.
Тому що захистити нашу енергосистему від російських ударів повністю, або хоча б в більшій частині, неможливо. Проблем від нинішніх обстрілів уникнути практично не можна.
"Немає чарівної палички, щоб збудувати укриття над усім та ще й б таке, щоб витримувало усі ракети. Це занадто велике спрощення", – сказав політик.
Водночас він погодився, що відключень на якусь величину було б менше, якби усі працювали ефективно.
Зрештою, Герус визнав, що зв'язок між схемами Міндіча та проблемами зі світлом зараз є. Втім, він сумнівається, що можна було б викрадені гроші встигнути переправити в енергетику та збудувати щось, щоб не було значних відключень. Адже йдеться про велику кількість російських атак, дронів і ракет і велику кількість об'єктів, які потребують захисту.
Герус вважає, що у будь-якій країні світу були б такі ж проблеми.
Колишня міністр енергетики Світлана Гринчук відмовилася відповідати на запитання, чи є зв'язок між розкраданням в енергетиці та її складним станом сьогодні. Вона лише зауважила, що усі 9 енергоблоків, які експлуатує "Енергоатом", працюють на максимальну потужність.
Ексміністерка заявила, що влада підготувала енергетику до зими по максимуму, проте фізичний захист не може повністю спрацювати без ефективної ППО. За її словами, з вересня проводилися планові та аварійні ремонти, і генерація була достатньою для зими навіть при низьких температурах. Проте з кінця вересня, особливо в жовтні та листопаді, росіяни цілеспрямовано атакують енергетичні об'єкти балістичними ракетами та дронами. Гринчук наголосила, що для захисту об'єктів потрібна не лише фізична охорона та ремонтні заходи, а й ефективна ППО. Її необхідно посилювати, бо фізичний захист сам по собі не здатен відбити атаки балістикою, хоча деякі саркофаги витримували навіть прямі попадання.
Що відомо про справу Міндіча?
- Справа, яку в Україні називають корупційним скандалом в енергетиці або "Операцією Мідас" – це велике розслідування НАБУ та САП щодо зловживань і розкрадань у державній енергетичній компанії Енергоатом.
- За даними слідства, група осіб створила схему, де деякі контрагенти Енергоатома були змушені платити відкати у розмірі приблизно 10 – 15 % вартості контрактів, щоб уникнути затримок із оплати або виключення з переліку постачальників.
- За оцінками слідства, через ці схеми могли привласнити близько 100 мільйонів доларів.
- Головним фігурантом у справі називають Тимура Міндіча – українського бізнесмена, співвласника "Кварталу 95".
- Слідство також стверджує, що він підтримував зв'язки з урядовцями й впливав на рішення колишнього міністра енергетики Германa Галущенка та інших посадовців, щоб просувати свої інтереси в енергетиці та, можливо, інших сферах.
- Після оголошення підозри Міндіч втік за кордон.
- У листопаді 2025-го президент Володимир Зеленський попросив відставки міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка через суспільний резонанс і необхідність відновлення довіри.
- Гринчук підписала заяву про відставку і заявила, що в своїй роботі не порушувала закон і не має жодних звинувачень від правоохоронних органів.