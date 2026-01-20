Повлияли ли схемы Миндича на то, что ситуация в энергетике сейчас очень сложная, и многие украинцы сидят без света. Этот вопрос в эфире "Радио Свобода" журналистка Власта Лазурь задала нардепу Андрею Герусу, который является председателем Комитета по вопросам энергетики, и экс-министру Светлане Гринчук.

Есть ли связь между сделками Миндича и отключениями света?

Андрей Герус заявил, что искать связь между коррупцией в энергетике и нехваткой электроэнергии – это упрощать ситуацию. Если бы украденные деньги пошли на строительство укрытий, то всех была бы электроэнергия – такое утверждение, по мнению нардепа, является ошибочным.

Потому что защитить нашу энергосистему от российских ударов полностью, или хотя бы в большей части, невозможно. Проблем от нынешних обстрелов избежать практически нельзя.

"Нет волшебной палочки, чтобы построить укрытие над всем да еще и такое, чтобы выдерживало все ракеты. Это слишком большое упрощение", – сказал политик.

В то же время он согласился, что отключений на какую-то величину было бы меньше, если бы все работали эффективно.

В конце концов, Герус признал, что связь между схемами Миндича и проблемами со светом сейчас есть. Впрочем, он сомневается, что можно было бы похищенные деньги успеть переправить в энергетику и построить что-то, чтобы не было значительных отключений. Ведь речь идет о большом количестве российских атак, дронов и ракет и большое количество объектов, которые нуждаются в защите.

Герус считает, что в любой стране мира были бы такие же проблемы.

Бывшая министр энергетики Светлана Гринчук отказалась отвечать на вопрос, есть ли связь между хищением в энергетике и ее сложным состоянием сегодня. Она лишь отметила, что все 9 энергоблоков, которые эксплуатирует "Энергоатом", работают на максимальную мощность.

Экс-министр заявила, что власть подготовила энергетику к зиме по максимуму, однако физическая защита не может полностью сработать без эффективной ПВО. По ее словам, с сентября проводились плановые и аварийные ремонты, и генерация была достаточной для зимы даже при низких температурах. Однако с конца сентября, особенно в октябре и ноябре, россияне целенаправленно атакуют энергетические объекты баллистическими ракетами и дронами. Гринчук отметила, что для защиты объектов нужна не только физическая охрана и ремонтные мероприятия, но и эффективная ПВО. Ее необходимо усиливать, потому что физическая защита сама по себе не способна отразить атаки баллистикой, хотя некоторые саркофаги выдерживали даже прямые попадания.

