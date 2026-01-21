Что известно о новых правилах бронирования для энергетиков и коммунальщиков?

Для отдельных компаний уже наработано решение о бронировании 100% персонала, сообщил Владимир Зеленский.

Отдельно говорили с чиновниками и Укрэнерго по тому, что необходимо для ускорения ремонтов сетей и подстанций. Премьер-министр и министр обороны проверят всю информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов, – для таких компаний уже есть решение о бронировании 100% персонала,

– говорит Президент.

По его словам, дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на недостаток кадров – города имеют ресурс для привлечения людей на работу.