Об этом рассказала военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Терновая для "РБК-Украина".
Когда полиция имеет право принудительно доставить мужчину в ТЦК без повестки?
Как отмечает юрист, если лицо не нарушало правил воинского учета и не находится в розыске, единственным законным способом вызова в ТЦК является вручение повестки.
По словам Дианы Терновой, закон позволяет принудительную доставку только в четко определенных случаях. Речь, в частности, о ситуации, когда человек совершил административное правонарушение в сфере воинского учета, находится в розыске или препятствует выполнению законных требований правоохранителей. Также законодательство предусматривает возможность доставки в ТЦК в случае отсутствия военно-учетных документов при проверке или отказа получить повестку при участии полицейского. В других случаях принудительная доставка является незаконной.
Полиция не имеет таких полномочий. Обычно это манипулирование с акцентом на то, что человек имеет неактуальное или отсутствующее ВЛК. Полицейский не является субъектом, который направляет на медицинский осмотр – это исключительное право начальника ТЦК и СП,
– объяснила Тернова.
Кто может получить отсрочку в 2026 году?
В 2026 году отсрочку от мобилизации предоставляют отдельным категориям военнообязанных, определенных статьей 23 Закона Украины №3543. Оформление отсрочки осуществляется преимущественно в электронном формате через приложение Резерв+, что подтверждает статус без личного обращения в ТЦК.
В Украине упростили оформление отсрочек. Теперь их также можно оформить в ЦНАПах. Более 600 тысяч человек получат автоматическое продление отсрочек, без необходимости посещать ТЦК.
В Украине планируется забронировать от мобилизации всех энергетиков и коммунальщиков для восстановления энергетики после атак со стороны России. Для отдельных компаний уже наработано решение о бронировании 100% персонала для ускорения ремонтов сетей и подстанций.