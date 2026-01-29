Інцидент стався в Уманському районі. Про це повідомляє Черкаський обласний ТЦК.

Що відомо про напад на військовослужбовця ТЦК?

У ТЦК розповіли, що чоловік був "агресивно налаштований".

Він підійшов до військовослужбовців та одразу наніс одному із них удар ножем по шиї.

Пораненого солдата оперативно доставили до медзакладу. Ніж не задів сонної артерії.

Як розповіли у Черкаському ТЦК, постраждалий військовослужбовець тримав оборону України ще з 24 лютого 2022 року.

Зокрема, під Ягідним Чернігівської області його група зайшла у тил ворога, знищила техніку та живу силу, а також повернула додому тіла полеглих військових. Після цього солдат був нагороджений орденом "За мужність".

Опісля він воював на Донеччині, мав два поранення.

Попри травми та непрості наслідки участі в бойових діях, продовжив службу в РТЦК та СП Черкаської області… Не з чуток знає, що таке втрачати бойових побратимів, як підіймається моральний дух, коли тобі, виснаженому в боротьбі, на допомогу приходять нові сили. І зрештою, з'являється невеличка, але така потрібна можливість приїхати у відпустку, обняти своїх рідних, яких здається не бачив цілу вічність. Він навіть уявити не міг, що тут у тилу, на його рідній Черкащині, чиясь підла рука з ножем замахнеться на нього,

– йдеться у заяві ТЦК.

