Мережею швидко розлетілися відео, на якому співробітник ТЦК демонструє вкрай негідну поведінку, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

Як покарали агресивного працівника ТЦК?

Конфлікт між військовим і цивільним розслідували правоохоронці. Як наслідок – спецпрокуратура у Тернополі притягнула до адмінвідповідальності посадовця ТЦК за перевищення службових повноважень.

Він змушений сплатити штраф в розмірі 34 тисячі гривень. Крім того, військовослужбовця переведено для подальшого проходження служби до району виконання бойових завдань.

Нагадаємо, що працівник ТЦК, перебуваючи у службовому автомобілі, безпідставно обмежив права громадянина. Він застосував фізичну силу, утримуючи чоловіка, а також дозволяв собі нецензурні висловлювання та образи, які принижували його честь і гідність.

Що відомо про останні скандали навколо ТЦК?