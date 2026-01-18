Мережею швидко розлетілися відео, на якому співробітник ТЦК демонструє вкрай негідну поведінку, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.
Як покарали агресивного працівника ТЦК?
Конфлікт між військовим і цивільним розслідували правоохоронці. Як наслідок – спецпрокуратура у Тернополі притягнула до адмінвідповідальності посадовця ТЦК за перевищення службових повноважень.
Він змушений сплатити штраф в розмірі 34 тисячі гривень. Крім того, військовослужбовця переведено для подальшого проходження служби до району виконання бойових завдань.
Нагадаємо, що працівник ТЦК, перебуваючи у службовому автомобілі, безпідставно обмежив права громадянина. Він застосував фізичну силу, утримуючи чоловіка, а також дозволяв собі нецензурні висловлювання та образи, які принижували його честь і гідність.
Що відомо про останні скандали навколо ТЦК?
14 січня у селищі Рудно на Львівщині невідомий обстріляв мікроавтобус військовослужбовців ТЦК з травматичного пістолета та втік з місця злочину.
У Здолбунові Рівненської області представники ТЦК застосували газовий балончик проти 15-річної дівчини. Та намагалася перешкодити врученню повістки своєму батькові.
На Одещині двоє військових ТЦК побили 27-річного бійця, звільненого з російського полону, після суперечки, яка переросла у фізичне насильство. Одному з військових оголошено підозру за умисне легке тілесне ушкодження, іншому – за побої без спричинення тілесних ушкоджень, що передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.