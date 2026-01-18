По сети быстро разлетелись видео, на котором сотрудник ТЦК демонстрирует крайне недостойное поведение, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.
Как наказали агрессивного работника ТЦК?
Конфликт между военным и гражданским расследовали правоохранители. Как следствие – спецпрокуратура в Тернополе привлекла к админответственности чиновника ТЦК за превышение служебных полномочий.
Он вынужден уплатить штраф в размере 34 тысячи гривен. Кроме того, военнослужащего переведен для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач.
Напомним, что работник ТЦК, находясь в служебном автомобиле, безосновательно ограничил права гражданина. Он применил физическую силу, удерживая мужчину, а также позволял себе нецензурные высказывания и оскорбления, которые унижали его честь и достоинство.
Что известно о последних скандалах вокруг ТЦК?
- 14 января в поселке Рудно на Львовщине неизвестный обстрелял микроавтобус военнослужащих ТЦК из травматического пистолета и скрылся с места преступления.
- В Здолбунове Ровенской области представители ТЦК применили газовый баллончик против 15-летней девушки. Та пыталась помешать вручению повестки своему отцу.
- В Одесской области двое военных ТЦК избили 27-летнего бойца, освобожденного из российского плена, после спора, который перерос в физическое насилие. Одному из военных объявлено подозрение за умышленное легкое телесное повреждение, другому – за побои без причинения телесных повреждений, что предусматривает наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ.