По сети быстро разлетелись видео, на котором сотрудник ТЦК демонстрирует крайне недостойное поведение, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

Как наказали агрессивного работника ТЦК?

Конфликт между военным и гражданским расследовали правоохранители. Как следствие – спецпрокуратура в Тернополе привлекла к админответственности чиновника ТЦК за превышение служебных полномочий.

Он вынужден уплатить штраф в размере 34 тысячи гривен. Кроме того, военнослужащего переведен для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач.

Напомним, что работник ТЦК, находясь в служебном автомобиле, безосновательно ограничил права гражданина. Он применил физическую силу, удерживая мужчину, а также позволял себе нецензурные высказывания и оскорбления, которые унижали его честь и достоинство.

