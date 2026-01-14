Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

Во Львове произошла стрельба: что известно?

Днем, 14 января, в сети появилась информация о стрельбе в поселке Рудно Львовской области.

В полиции сообщили, что около 10:00 неизвестный на авто Volkswagen Passat обстрелял микроавтобус ТЦК из травматического пистолета.

Мужчина скрылся с места происшествия, поэтому сейчас проводится специальная полицейская операция для задержания злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко сообщила, что в результате инцидента никто из лиц не пострадал. Впрочем микроавтобус военнослужащих РТЦК получил технические повреждения.

Что известно о недавних конфликтах с военными ТЦК?