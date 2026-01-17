Адвокат, партнер Grain Law Firm Лидия Карплюк рассказала, нужно ли сообщать ТЦК об изменениях в военно-учетных данных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Что сказала адвокат об изменениях в учетных данных?

По словам адвоката, взятие граждан на воинский учет остается частью воинской обязанности (часть 3 статьи 1 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе").

Поэтому эту обязанность никто не отменял, другой вопрос – можно ли с учетом норм, которые позволят автоматическую постановку на воинский учет, привлечь к административной ответственности,

– сказала Карплюк.

Она добавила, что, в соответствии с частью 3 статьи 210 КУоАП нарушение правил воинского учета, совершенное в особый период влечет за собой наложение штрафа от 17 000 до 25 500 гривен.

Адвокат отметила, что речь идет об информации, которая фиксируется официально: место регистрации (прописка), паспортные данные, семейное положение (брак, рождения детей), образование, место работы, должность и тому подобное.

В то же время, согласно примечанию к статье 210 КУоАП положения статей 210, 210-1 настоящего Кодекса не применяются в случае возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных "путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные

Карплюк добавила, что должен действовать принцип "Государство не имеет права наказывать вас за несообщение того, что оно уже и так знает". Если данные лица есть в любом государственном реестре, к которому ТЦК имеет доступ, то такому человеку не должны выписывать штраф за то, что он не пришел и не сообщил эти данные лично.

Поскольку взятие на воинский учет связано в основном с зарегистрированным местом жительства, то соответственно такие сведения должны быть в Едином государственном демографическом реестре и в таком случае тех, кто не стал на учет, не могут привлечь к административной ответственности.

Карплюк объяснила, что привлечь к ответственности за несвоевременное сообщение об изменениях могут только тогда, когда нужной информации нет в имеющихся реестрах или базах данных.

По словам адвоката, каждую ситуацию нужно разбирать индивидуально и можно обжаловать в суде такое постановление о привлечении к административной ответственности по мотивам наличия взаимодействия и обмена информацией между государственными реестрами.

