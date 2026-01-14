Парламент большинством голосов поддержал соответствующие решения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заседание Верховной Рады.

Что известно об утвержденных решениях?

Парламент во время заседания проголосовал за продление военного положения и мобилизации на 90 дней с 3 февраля 2026 года. Теперь соответствующий режим будет действовать до 4 мая 2026 года.

14 января нардепы в очередной раз поддержали представление Владимира Зеленского. "За" продление военного положения проголосовали 333 депутата.



Депутаты поддержали продление военного положения / Фото нардепа Ярослав Железняк

Депутаты также проголосовали за продление всеобщей мобилизации. Решение поддержали 312 нардепов. Общая мобилизация продлится до 4 мая 2026 года.



Результаты голосования за продление мобилизации в Украине / Фото нардепа Ярослава Железняка

Что известно о других голосованиях в Верховной Раде?