Парламент своєю більшістю підтримав відповідні рішення. Про це пише 24 Канал з посиланням на засідання Верховної Ради.

Що відомо про затверджені рішення?

Парламент під час засідання проголосував за продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів з 3 лютого 2026 року. Тепер відповідний режим буде діяти до 4 травня 2026 року.

14 січня нардепи вчергове підтримали подання Володимира Зеленського. "За" продовження воєнного стану проголосували 333 депутати.



Депутати також проголосували за продовження загальної мобілізації. Рішення підтримали 312 нардепів. Загальна мобілізація буде тривати до 4 травня 2026 року.



Що відомо про інші голосування у Верховній Раді?