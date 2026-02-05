Об этом рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько в комментарии для "РБК-Украина".
Можно ли получить штраф повторно?
По закону, если одно лицо совершило несколько административных нарушений и они рассматриваются одновременно одним органом (должностным лицом), накладывается одно взыскание – в пределах санкции за самое серьезное из них.
Практика ТЦК и СП также подтверждает, что за одно правонарушение выписывается один штраф.
В связи с этим повторное наложение штрафа за один и тот же эпизод в рамках одного производства запрещено – одно лицо не может быть сразу оштрафовано дважды за одно и то же нарушение,
– пояснил Михаил Лобунько.
В то же время законодательство предусматривает ответственность за каждый повторный случай нарушения воинского учета – каждая неявка по повестке фиксируется отдельно и штрафуется.
Вы можете оплатить за него штраф в приложении Резерв+ розыск ТЦК и СП исчезает. При этом вам могут потом прислать и другую повестку, за неявку по которой также предусмотрен розыск ТЦК и СП, поскольку это также считается нарушением правил воинского учета,
– добавил юрист.
Таким образом, закон не допускает наложения двух штрафов за один и тот же эпизод нарушения в пределах одного производства. В то же время повторное нарушение правил воинского учета влечет за собой отдельные, новые штрафы.
Важно! На обжалование штрафа в суде есть 10 дней: срок считается с момента вынесения постановления. Пропущенный срок можно восстановить только при наличии веских доказательств (болезнь, командировки).
Что нового в процессе мобилизации?
В Украине планируется забронировать от мобилизации всех энергетиков и коммунальщиков. Для отдельных компаний уже наработано решение о бронировании 100% персонала для ускорения ремонтов сетей и подстанций.
Постановка на воинский учет теперь возможна онлайн через приложение Резерв+ для определенных категорий граждан Украины. В частности, онлайн учет доступен для юношей 2009 года рождения до 31 июля и мужчин 18 – 59 лет, которые не состоят на учете и имеют биометрические документы.
В приложении Резерв+ также появилась возможность включить оповещение оповещения об отправке бумажной повестки от ТЦК по почте. Сообщение является информационным и не считается вручением повестки.