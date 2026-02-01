Деталі інциденту повідомляють у Головному управлінні Нацполіції Вінницької області.
Що відомо про стрілянину?
За попередніми даними, випадок стався близько 10:40 ранку. Кілька пострілів по групі військових ТЦК здійснив невідомий чоловік.
На щастя, ніхто не постраждав. Поліція оголосила розшук стрілка, наряди орієнтовано на його пошук. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини інциденту.
Варто зауважити, що в Україні регулярно виникають напружені ситуації та конфлікти між працівниками ТЦК та СП і цивільним населенням. Коментуючи цю проблему, військова омбудсменка Ольга Кобилинська (Решетилова) підкреслює, що проблеми в процесі призову дійсно існують і їх чимало, але це в жодному разі не виправдовує напади, агресію чи насильство щодо військовослужбовців ТЦК, які виконують важливі державні обов'язки в умовах війни.
Більше про подібні випадки
Нещодавно Умані на Черкащині місцевий житель напав на військовослужбовця ТЦК та СП, завдавши йому ножового поранення в шию. Пораненого військового доставили до лікарні. Нападника відразу затримали побратими та передали поліції.
Окремий інцидент стався 23 січня увечері в селі Солонка Львівського району. Під час оповіщення військові ТЦК разом із поліціянтами помітили підозрілого чоловіка, який швидко сів у свій автомобіль BMW і зачинився всередині. При спробі поспілкуватися він кинув у бік групи гранату, яка вибухнула.
Наприкінці грудня 2025 року на Рівненщині група оповіщення місцевого ТЦК та СП зазнала нападу від кількох чоловіків мобілізаційного віку. Один із нападників використав металевий лом. Внаслідок удару військовослужбовець отримав тяжкі травми.