Деталі інциденту повідомляють у Головному управлінні Нацполіції Вінницької області.

Актуально Це був ветеран, а люди його публічно принизили: у ТЦК відреагували на стрілянину на Житомирщині

Що відомо про стрілянину?

За попередніми даними, випадок стався близько 10:40 ранку. Кілька пострілів по групі військових ТЦК здійснив невідомий чоловік.

На щастя, ніхто не постраждав. Поліція оголосила розшук стрілка, наряди орієнтовано на його пошук. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини інциденту.

Варто зауважити, що в Україні регулярно виникають напружені ситуації та конфлікти між працівниками ТЦК та СП і цивільним населенням. Коментуючи цю проблему, військова омбудсменка Ольга Кобилинська (Решетилова) підкреслює, що проблеми в процесі призову дійсно існують і їх чимало, але це в жодному разі не виправдовує напади, агресію чи насильство щодо військовослужбовців ТЦК, які виконують важливі державні обов'язки в умовах війни.

Більше про подібні випадки