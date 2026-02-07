Чоловіка можуть помістити під варту. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Що загрожує чоловіку, який напав на військовослужбовців ТЦК?

Підозрюваний, помітивши військовослужбовців під час мобілізаційних заходів, намагався втекти, а згодом дістав ніж і наніс непроникаючі порізи голови та тулуба двом працівникам ТЦК та СП.

Нападника затримали співробітники кримінальної поліції Харківського районного управління № 2. Йому повідомлено про підозру за статтею, яка передбачає погрози або насильство щодо службової особи та затримано.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що відомо про інші випадки нападу на ТЦК?