Чоловіка можуть помістити під варту. Про це повідомляє поліція Харківської області.
Що загрожує чоловіку, який напав на військовослужбовців ТЦК?
Підозрюваний, помітивши військовослужбовців під час мобілізаційних заходів, намагався втекти, а згодом дістав ніж і наніс непроникаючі порізи голови та тулуба двом працівникам ТЦК та СП.
Нападника затримали співробітники кримінальної поліції Харківського районного управління № 2. Йому повідомлено про підозру за статтею, яка передбачає погрози або насильство щодо службової особи та затримано.
Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Що відомо про інші випадки нападу на ТЦК?
У Львові 44-річна жінка влаштувала стрілянину по мікроавтобусу групи оповіщення ТЦК та СП. Стрільчині повідомили про підозру в хуліганстві, їй загрожує до семи років ув'язнення, триває досудове розслідування.
Раніше, в Умані на Черкащині місцевий житель напав на військовослужбовця ТЦК та СП, завдавши йому ножового поранення в шию. Пораненого військового доставили до лікарні. Нападника одразу затримали та передали поліції.
Ще один інцидент трапився ввечері 23 січня в селі Солонка Львівського району. Під час оповіщення військовослужбовці ТЦК разом із поліцейськими помітили підозрілого чоловіка, який швидко сів у свій автомобіль BMW та зачинився всередині. Коли вони намагалися з ним поспілкуватися, він кинув у бік групи гранату, яка вибухнула.