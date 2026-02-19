Ситуація викликала резонанс, а омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про перевірку та можливі порушення прав дитини.

Як дитина опинилася в інтернаті?

У Кривому Розі підлітка тимчасово влаштували до інтернату після того, як його батька затримали представники ТЦК і мобілізували.

За даними медіа, хлопець залишився без належного нагляду дорослих, через що соціальні служби прийняли рішення про тимчасове влаштування до закладу.

Повідомляється, що дитина тривалий час намагалася знайти батька і не мала повної інформації про його місцеперебування. Ситуація стала відомою після звернення до журналістів і правозахисників.

Як прокоментував ситуацію Лубінець?

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інцидент і заявив про початок перевірки. За його словами, важливо з’ясувати, чи були дотримані права дитини та, чи правильно діяли служби у справах дітей.

Омбудсмен наголосив, що держава повинна гарантувати дитині сімейне виховання та належний захист, навіть у випадках мобілізації одного з батьків.

Згодом стало відомо, що мати підлітка, яка перебуває у Фінляндії, готова забрати його до себе. Вона повідомила, що оформлює необхідні документи та підтримує зв’язок із сином.

Наразі з’ясовуються юридичні деталі та подальший механізм передачі дитини матері. Соціальні служби та правозахисники контролюють ситуацію.

