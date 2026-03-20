Документи, посвідчені командиром, мають таку ж юридичну силу, як нотаріальні. Про це повідомляє Міноборони.

У яких випадках військовий може обійтися без нотаріуса?

Військовий може без черг і витрат оформити документи на місці служби. Це дозволяє:

  • дати рідним право діяти від його імені (через довіреність);
  • самостійно визначити, кому дістанеться майно і виплати (через заповіт і розпорядження);
  • вирішити, хто отримуватиме гроші у разі полону чи зникнення.

Усі ці документи можна змінити або скасувати в будь-який момент.

Які документи може посвідчити командир:

  • Довіреність – дає право іншій людині представляти інтереси військового (крім операцій з нерухомістю та цінними паперами).
  • Заповіт – визначає, кому дістанеться майно після смерті.
  • Розпорядження на випадок загибелі – вказує, кому і як виплатять грошову допомогу.
  • Розпорядження на випадок полону або зникнення – дозволяє самостійно визначити, хто отримуватиме грошове забезпечення (навіть 100% одній людині).

Як відбувається процедура:

  • Спочатку військовий звертається до свого командира або уповноваженої особи. Командир пояснює права і наслідки, перевіряє документ і переконується, що рішення прийняте добровільно. За потреби допомагає його оформити.
  • Підпис ставлять у його присутності, іноді – зі свідками (обов'язково для заповіту). Після цього документ реєструють.
  • Довіреності та заповіти передають до Міністерства юстиції і вносять у відповідні реєстри. Оригінал особистого розпорядження додають до особової справи та зберігають у ТЦК, а військовий отримує копію з відміткою.

До слова, командири і раніше могли посвідчувати деякі документи замість нотаріуса. Але після початку повномасштабної війни їм дали більше повноважень, щоб військові могли швидше оформлювати документи прямо на службі. У 2025 році з'явилась нова можливість – військовий може заздалегідь визначити, кому будуть виплачувати його гроші, якщо він потрапить у полон або зникне безвісти.

