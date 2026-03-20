Документи, посвідчені командиром, мають таку ж юридичну силу, як нотаріальні. Про це повідомляє Міноборони.
У яких випадках військовий може обійтися без нотаріуса?
Військовий може без черг і витрат оформити документи на місці служби. Це дозволяє:
- дати рідним право діяти від його імені (через довіреність);
- самостійно визначити, кому дістанеться майно і виплати (через заповіт і розпорядження);
- вирішити, хто отримуватиме гроші у разі полону чи зникнення.
Усі ці документи можна змінити або скасувати в будь-який момент.
Які документи може посвідчити командир:
- Довіреність – дає право іншій людині представляти інтереси військового (крім операцій з нерухомістю та цінними паперами).
- Заповіт – визначає, кому дістанеться майно після смерті.
- Розпорядження на випадок загибелі – вказує, кому і як виплатять грошову допомогу.
- Розпорядження на випадок полону або зникнення – дозволяє самостійно визначити, хто отримуватиме грошове забезпечення (навіть 100% одній людині).
Як відбувається процедура:
- Спочатку військовий звертається до свого командира або уповноваженої особи. Командир пояснює права і наслідки, перевіряє документ і переконується, що рішення прийняте добровільно. За потреби допомагає його оформити.
- Підпис ставлять у його присутності, іноді – зі свідками (обов'язково для заповіту). Після цього документ реєструють.
- Довіреності та заповіти передають до Міністерства юстиції і вносять у відповідні реєстри. Оригінал особистого розпорядження додають до особової справи та зберігають у ТЦК, а військовий отримує копію з відміткою.
До слова, командири і раніше могли посвідчувати деякі документи замість нотаріуса. Але після початку повномасштабної війни їм дали більше повноважень, щоб військові могли швидше оформлювати документи прямо на службі. У 2025 році з'явилась нова можливість – військовий може заздалегідь визначити, кому будуть виплачувати його гроші, якщо він потрапить у полон або зникне безвісти.
Останні новини про мобілізацію
У Вінниці сформовано понад 20 мобільних груп для вручення повісток під час мобілізації, які включають представників різних структур. Вони працюватимуть за адресами проживання військовозобов'язаних, і у разі відмови отримання повістки складатимуть акт для передачі керівництву.
Володимир Зеленський підписав закон, що надає 12-місячну відстрочку від мобілізації для військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які уклали контракт. Військовослужбовці віком від 18 до 25 років після звільнення залишаються резервістами Збройних Сил України.
У Раді пропонують, щоб кожен службовець ТЦК мав бодікамеру для фіксації дій під час вручення повістки. Відеозаписи повинні зберігатися на спеціальному сховищі 30 днів, а службовці ТЦК можуть нести дисциплінарну відповідальність за порушення правил використання технічних засобів фіксації.