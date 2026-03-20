Відстрочка надається у випадку, якщо немає інших родичів, які можуть здійснювати такий догляд. Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат АБ "Романа Сацика" Ярослав Хлівний.
Чи скасують відстрочку за доглядом після одруження?
Крім того, обов'язково потрібен висновок МСЕК або ЛКК про потребу в догляді та документи щодо підтвердження родинних зв'язків.
За словами адвоката, закон покладає утримання батьків з інвалідністю I чи II групи на обмежене коло осіб, а саме на повнолітніх дочку або сина.
Відповідно, дружина сина не входить до цього переліку, а отже, її наявність не може стати підставою для скасування відстрочки чоловіка.
Окремо фахівець зауважив: якщо чоловік офіційно оформлений як доглядальник, наявність інших родичів зазвичай не є перешкодою для отримання відстрочки.
Останні новини про мобілізацію в Україні
- Законотворці пропонують запровадити адаптаційний період для військових після навчання перед відправкою на фронт. Проєкт №15086 передбачає, що "адаптаційний період" триватиме місяці, протягом яких новачки не будуть залучені до бойових завдань.
- В Україні опрацьовується механізм запровадження чітких термінів служби для військових. За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова, встановити кінцеві строки служби можна лише після наявності достатньої кількості людей для заміни мобілізованих.
- Уряд України оновив правила бронювання працівників для підприємств оборонного сектору. Новий механізм дозволяє залучати спеціалістів до роботи на строк до 45 днів без затримок.