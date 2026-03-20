Отсрочка предоставляется в случае, если нет других родственников, которые могут осуществлять такой уход. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат АБ "Романа Сацыка" Ярослав Хливный.
Смотрите также Бронирование в Дії упрощено: что изменилось для украинцев и как воспользоваться обновлением
Отменят ли отсрочку по уходу после бракосочетания?
Кроме того, обязательно нужен вывод МСЭК или ВКК о необходимости в уходе и документы о подтверждении родственных связей.
По словам адвоката, закон возлагает содержание родителей с инвалидностью I или II группы на ограниченный круг лиц, а именно на совершеннолетних дочь или сына.
Соответственно, жена сына не входит в этот перечень, а значит, ее наличие не может стать основанием для отмены отсрочки мужа.
Отдельно специалист заметил: если мужчина официально оформлен как сиделка, наличие других родственников обычно не является препятствием для получения отсрочки.
Последние новости о мобилизации в Украине
- Законодатели предлагают ввести адаптационный период для военных после обучения перед отправкой на фронт. Проект №15086 предусматривает предусматривает, что "адаптационный период" продлится месяцы, в течение которых новички не будут привлечены к боевым задачам.
- В Украине прорабатывается механизм введения четких сроков службы для военных. По словам командующего Сухопутных войск ВСУ Геннадия Шаповалова, установить конечные сроки службы можно только после наличия достаточного количества людей для замены мобилизованных.
- Правительство Украины обновило правила бронирования работников для предприятий оборонного сектора. Новый механизм позволяет привлекать специалистов к работе на срок до 45 дней без задержек.