Отсрочка предоставляется в случае, если нет других родственников, которые могут осуществлять такой уход. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат АБ "Романа Сацыка" Ярослав Хливный.

Отменят ли отсрочку по уходу после бракосочетания?

Кроме того, обязательно нужен вывод МСЭК или ВКК о необходимости в уходе и документы о подтверждении родственных связей.

По словам адвоката, закон возлагает содержание родителей с инвалидностью I или II группы на ограниченный круг лиц, а именно на совершеннолетних дочь или сына.

Соответственно, жена сына не входит в этот перечень, а значит, ее наличие не может стать основанием для отмены отсрочки мужа.

Отдельно специалист заметил: если мужчина официально оформлен как сиделка, наличие других родственников обычно не является препятствием для получения отсрочки.

