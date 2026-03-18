Что предлагается в законопроекте №15086?
Сейчас война на фронте заставляет привлекать больше артиллерии, различных БпЛА и FPV-дронов, а тактическая обстановка несколько усложнилась. Эксперты и командиры определяют, что именно в первые дни после прибытия на фронт есть потери среди новобранцев. В это время военный еще не привык к боевому стрессу, не знает позиций и не интегрировался в подразделение. Поэтому законопроект №15086 предлагает ввести так называемый период адаптации.
Если инициативу депутатов поддержат, то может вырасти процент сохранения жизни личного состава и эффективного выполнения задач.
Пока же новички после базовой общей военной подготовки или военного вуза сразу попадают на передовую. Они не успевают пройти адаптацию и приобретение практических навыков. Поэтому минимальный срок "адаптационного периода" может составлять три месяца. В течение этого времени новички не будут привлечены к боевым задачам.
Стоит отметить! Это правило будет касаться военных, которые присоединились к армии по контракту проходят службу по контракту или были призваны по мобилизации.
Для военных создадут гарантии минимального срока адаптации и надлежащей подготовки. Авторы проекта предусматривают, что новые нормы будут способствовать боевой готовности и профессиональной способности военнослужащих. Лучшая подготовка поможет усилить боеспособность подразделений в сложных условиях боев, сохранению жизней и здоровья украинских защитников.
Сколько длится БЗВП для военных в Украине?
У Министерстве обороны Украины объяснили, что военные проходят базовую общую военную подготовку в течение 51 дня. 42 суток происходит непосредственное обучение, что включает:
- ознакомительный курс – 1 сутки;
- курс индивидуальной подготовки – 21 сутки;
- курс изучения действий в составе подразделения – 17 суток;
- комплексное тактическое занятие – 3 суток.
Для новых военных также дают 7 выходных дней и двое суток для решения административных вопросов.
Уже с первого дня БЗВП военные получают денежное обеспечение, минимальный размер которого составляет 20 тысяч 130 гривен.
Что стоит знать о подготовке к службе в 2026 году?
В некоторых украинских вузах введут новую обязательную дисциплину введут новую обязательную дисциплину вместо базовой военной подготовки. К учениям привлекут студентов от второго курса. Занятия будут охватывать домедицинскую помощь, основы обращения с оружием и современные технологии в сфере обороны.
После военной подготовки студенты могут получить статус резервистов. Речь идет о прохождении базовой общевойсковой подготовки, после которой лица становятся частью мобилизационного резерва и могут быть привлечены к обороне в случае необходимости.
В приложении Резерв+ некоторые граждане могут увидеть отметку "ВОС-999". Ее присваивают военнообязанным, которые не проходили службу или учебные сборы, чтобы определить, кто в случае мобилизации должен пройти базовую военную подготовку.