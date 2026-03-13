Могут ли военные уволиться из-за выхода на пенсию?

В суд обратился военный с иском к части, которая не согласилась отпустить его на пенсию. Он доказывал, что имел право на такое увольнение согласно статье 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". От части мужчина требовал назначения досрочной пенсии и взыскания за моральный ущерб. Об этом говорится в обзоре судебной практики Кассационного административного суда в составе Верховного Суда по делам о военной службе.

Свое право на выход на пенсию военный четко обосновал. Он отметил, что ему исполнилось 55 лет, он имеет статус участника боевых действий и уже имеет необходимый страховой стаж для выхода на пенсию.

В то же время военная часть объяснила свое решение не отпускать воина по службе. Представитель подразделения отметил, что военнослужащих, призванных по мобилизации, можно уволить только на основаниях, которые описаны в статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Мол, досрочное назначение пенсии законодательно не предусмотрено.

Так Верховный Суд не удовлетворил жалобу, а решение предыдущих инстанций оставил без изменений. Судья заметил, что закон, на который ссылался военный, регулирует только вопросы пенсионного обеспечения, но основания для увольнения со службы указаны в других правовых документах.

Назначение пенсии не влияет на обязанность военнослужащего проходить службу по мобилизации, поскольку вопросы увольнения регулируются специальным законом,

– объясняет Верховный суд.

Что по этому поводу говорят специалисты?

Военный адвокат Роман Лихачев в комментарии 24 Канала, подтвердил, что военный может уволиться только на основании пунктов, предусмотренных в статье 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе". В случае, когда призыв был законный и он не отменен решением суда, то военных увольняют исключительно по тем основаниям.

По возрасту, говорит специалист, в Законе есть только основание об увольнении по достижении 60 лет – предельного возраста для службы в армии.

Роман Лихачев Военный адвокат В других случаях воинская часть даже никакой пункт не поставит, по которому военного можно уволить. При достижении 60 лет лицо может быть уволено. То есть уже часть обязана это сделать.

В каких случаях возможно досрочное увольнение со службы?