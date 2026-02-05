Законно ли ограничение пенсии военного?

Шестой апелляционный административный суд подтвердил незаконность уменьшения военной пенсии из-за применения понижающих коэффициентов и установления предельного размера выплат во время военного положения, пишет "Судебно-юридическая газета".

Судьи пришли к выводу, что ни закон о Госбюджете на 2025 год, ни правительственные постановления не могут изменять объем социальных гарантий для лиц, уволенных с военной службы.

Суд оставил в силе решение первой инстанции, фактически поддержав позицию о приоритете специального пенсионного законодательства над нормами бюджета и подзаконными актами.

Апелляционная инстанция также учла выводы Конституционного Суда Украины и сложившуюся практику Верховного Суда в спорах о военных пенсиях.

Обратите внимание! Конституционный Суд в предыдущих решениях также отмечал, что такие ограничения подрывают саму суть социальных гарантий для военнослужащих, напоминает "Юридическая газета".

Апелляционная инстанция оставила жалобу Пенсионного фонда без удовлетворения, а решение суда первой инстанции, без изменений. Постановление вступило в законную силу сразу после принятия и является окончательным, кроме случаев, прямо предусмотренных процессуальным законодательством.

В чем заключалась суть спорта?

Истец, военный пенсионер за выслугу лет, который получает выплаты в соответствии с профильным законом о пенсионном обеспечении военнослужащих. В 2025 году орган Пенсионного фонда пересчитал ему пенсию, применив понижающие коэффициенты к сумме, превышавшей десять прожиточных минимумов.

В результате фактический размер выплат, который превышал 50 000 гривен, был уменьшен примерно до 31 000 гривен. Пенсионер обжаловал такие действия, требуя отменить применение коэффициентов и выплачивать пенсию без искусственного уменьшения.

Какова позиция суда в Украине?

Суд первой инстанции признал незаконным как применение понижающих коэффициентов, так и установление предельного размера пенсии. Апелляционный суд согласился с этими выводами и отклонил доводы Пенсионного фонда о законности таких подходов.

Суд отдельно подчеркнул, что право на социальную защиту гарантируется Конституцией и не относится к правам, которые могут быть сужены во время военного положения. Кроме того, изменения условий пенсионного обеспечения военных возможны только через внесение изменений в специальный закон, а не через бюджетные нормы или подзаконные акты.

Какие ограничения действуют для пенсий в Украине?