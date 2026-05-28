Можно ли уйти на пенсию при 10 годах официального стажа?

Чтобы выйти на пенсию, нужно приобрести минимум стажа, сообщает ПФУ.

Минимум зависит от возраста человека. Сейчас требования следующие:

при выходе на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее – 33 года страхового стажа;

в 63 года – 23 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Соответственно, имея 10 лет гражданин не может получить пенсию по возрасту. Однако он может рассчитывать на специальную помощь.

Какая будет пенсия, если не имеешь достаточно стажа?

В таком случае гражданин может рассчитывать на специальную денежную выплату. Эта помощь временная, сообщает Пенсионный фонд.

Размер такой выплаты определяется как

разница между среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние полгода;

а также – прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц, который установлен сейчас.

Здесь есть интересный нюанс. Временная помощь для пенсионеров, не получивших права на пенсионную выплату не может быть меньше чем прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. То есть – 2 595 гривен.

Временная помощь пересчитывается лицу каждые шесть месяцев с учетом изменений его имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода и выплачивается до достижения таким лицом возраста, с которого оно приобретает право на пенсионную выплату,

– сообщает ПФУ.

Обратите внимание! Такую выплату могут начать выплачивать только после того, как лицо достигло возраста 65 лет сейчас.

