Чи можна піти на пенсію при 10 роках офіційного стажу?

Аби вийти на пенсію, потрібно набути мінімум стажу, повідомляє ПФУ.

Мінімум залежить від віку особи. Наразі вимоги такі:

  • при виході на пенсію в 60 років, потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу;
  • в 63 роки – 23 роки страхового стажу;
  • в 65 років – 15 років страхового стажу.

Відповідно, маючи 10 років громадянин не може отримати пенсію за віком. Проте він може розраховувати на спеціальну допомогу.

Яка буде пенсія, якщо не маєш достатньо стажу?

В такому випадку громадянин може розраховувати на спеціальну грошову виплату. Ця допомога тимчасова, повідомляє Пенсійний фонд.

Розмір такої виплати визначається як

  • різниця між середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні пів року;
  • а також – прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб, який встановлено зараз.

Тут є цікавий нюанс. Тимчасова допомога для пенсіонерів, що не набули права на пенсійну виплату не може бути менше ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Тобто – 2 595 гривень.

Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату,
– повідомляє ПФУ.

Зверніть увагу! Таку виплату можуть почати виплачувати лише після того, як особа досягнула віку 65 років зараз.

Що ще мають знати пенсіонери про стаж?

  • Не весь стаж може зараховуватись в загальну кількість. Наприклад, якщо ви в певний період працювали неофіційно, ці роки не дорахують. Водночас ще з початку 2004 року трудовий стаж прирівняли до страхового.

  • Наразі в страховий стаж зараховують періоди за які сплачено ЄСВ. Ці внески мають бути не менше мінімальних. Тобто, 1902,34 гривні за місяць.