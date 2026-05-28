Скільки додадуть до пенсії?

Частина українських пенсіонерів у 2026 році може отримувати не лише базову пенсію, а й додаткові щомісячні надбавки, які в окремих випадках перевищують 5 000 гривень.

Водночас багато громадян навіть не підозрюють про таке право, адже частина доплат не призначається автоматично та потребує окремого оформлення через Відомство. Найвищі пенсійні надбавки в Україні передбачені для громадян, які мають особливі заслуги перед державою.

Важливо! Пільги та спеціальні доплати для людей із визначними заслугами перед державою регулюються Законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку", а також нормами податкового і митного законодавства. Такі гарантії поширюються як на нагороджених громадян, так і в окремих випадках на членів їхніх сімей.

Такі виплати регулюються законом про соціальний захист ветеранів праці та людей похилого віку:

Героїв України;

Героїв Соціалістичної Праці;

повних кавалерів ордена Трудової Слави.

Для цих категорій встановлена доплата у розмірі 200% мінімальної пенсії за віком. У 2026 році це становить 5 190 гривень щомісяця додатково до основної пенсії.

Зверніть увагу! Фактично така надбавка є однією з найбільших серед усіх державних пенсійних доплат, що діють сьогодні в Україні.

Які ще доплати можуть оформити пенсіонери?

Окремі фінансові гарантії держава зберегла для громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Зокрема, люди, які проживали у зоні обов’язкового відселення у період з 1986 по 1993 роки, мають право на додаткову щомісячну виплату у розмірі 2 595 гривень.

Також в Україні продовжують діяти вікові надбавки до пенсії. Вони нараховуються громадянам старшого віку, однак лише за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень.

У 2026 році передбачені такі суми:

для пенсіонерів віком від 70 до 74 років – 300 гривень;

для людей віком 75 - 79 років – 456 гривень;

для громадян від 80 років – 570 гривень.

Крім того, додаткову допомогу можуть отримувати самотні пенсіонери віком понад 80 років, які потребують постійного стороннього догляду. Якщо така потреба підтверджена медичним висновком, держава щомісяця доплачує 1 038 гривень.

Хто ще зберіг право на спеціальні виплати?