Сколько добавят к пенсии?

Часть украинских пенсионеров в 2026 году может получать не только базовую пенсию, но и дополнительные ежемесячные надбавки, которые в отдельных случаях превышают 5 000 гривен.

В то же время многие граждане даже не подозревают о таком праве, ведь часть доплат не назначается автоматически и требует отдельного оформления через Ведомство. Самые высокие пенсионные надбавки в Украине предусмотрены для граждан, которые имеют особые заслуги перед государством.

Важно! Льготы и специальные доплаты для людей с выдающимися заслугами перед государством регулируются Законом Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста", а также нормами налогового и таможенного законодательства. Такие гарантии распространяются как на награжденных граждан, так и в отдельных случаях на членов их семей.

Такие выплаты регулируются законом о социальной защите ветеранов труда и пожилых людей:

Героев Украины;

Героев Социалистического Труда;

полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

Для этих категорий установлена доплата в размере 200% минимальной пенсии по возрасту. В 2026 году это составляет 5 190 гривен ежемесячно дополнительно к основной пенсии.

Обратите внимание! Фактически такая надбавка является одной из крупнейших среди всех государственных пенсионных доплат, действующих сегодня в Украине.

Какие еще доплаты могут оформить пенсионеры?

Отдельные финансовые гарантии государство сохранило для граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. В частности, люди, которые проживали в зоне обязательного отселения в период с 1986 по 1993 годы, имеют право на дополнительную ежемесячную выплату в размере 2 595 гривен.

Также в Украине продолжают действовать возрастные надбавки к пенсии. Они начисляются гражданам старшего возраста, однако только при условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен.

В 2026 году предусмотрены такие суммы:

для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет – 300 гривен;

для людей в возрасте 75 - 79 лет – 456 гривен;

для граждан от 80 лет – 570 гривен.

Кроме того, дополнительную помощь могут получать одинокие пенсионеры в возрасте более 80 лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Если такая потребность подтверждена медицинским заключением, государство ежемесячно доплачивает 1 038 гривен.

Кто еще сохранил право на специальные выплаты?