Що відомо про фейкові повідомлення для пенсіонерів?

Як відомо, шахраї поширюють інформацію про ніби як нові правила нарахування пенсійних виплат, повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Такого роду повідомлення не тільки надходять громадянам особисто. Вони також поширюються у вигляді оголошень у соціальних мережах та месенджерах.

У цих повідомленнях є шкідливе посилання. Саме завдяки йому шахраї і отримують доступ до ваших особистих даних.

Під час заповнення анкети користувачі вводять персональні дані, реквізити банківських карток, а іноді й одноразові SMS-коди. У результаті ця інформація потрапляє до зловмисників, які можуть отримати доступ до рахунків і здійснювати несанкціоновані списання коштів,

– пояснює начальник 1-го сектору управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ капітан поліції Богдан Крижанівський.

Аби підкріпити довіру громадян, шахраї створюють сторінки ззовні схожі на офіційні ресурси. Зокрема, сайт ПФУ.

Зверніть увагу! Потрібно розуміти, що шахраї навіть можуть використовувати офіційні логотипи та притаманні певному ресурсу формулювання.

Обґрунтовувати те, чому громадянину треба перейти за посиланням, можуть по-різному. Наприклад, аби оновити дані чи необхідністю заповнити анкету для нарахування підвищених виплат.

Що варто зробити, аби не стати жертвою шахраїв в інтернеті?