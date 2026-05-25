Хто може піти на пенсію за вислугу років у 2026 році?

Пенсія за вислугу років призначається лише при звільненні з роботи, про це йдеться в статті 114 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Зверніть увагу! Пенсія за вислугу років передбачена саме для робіт, що призводять до втрати працездатності чи придатності до настання загального пенсійного віку.

Умови призначення пенсії за вислугу років залежать саме від спеціальності. Зокрема, незалежно від віку, право на такий вид виплат мають:

Артисти, якщо вони мають стаж від 20 до 35 років.

Працівники авіації та льотно-випробного складу. Але лише при наявності вислуги у чоловіків від 25 років на 1 квітня 2015 року та до 26 років 6 місяців на 11 жовтня 2017 року. Вимоги для жінок: від 20 років на 1 квітня 2015 року та до 21 року 6 місяців на 11 жовтня 2017 року.

Спортсмени, якщо вони мають стаж не менш як 25 років. Умовою є перебування у складі збірних команд України щонайменше 6 років.

Працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення. Вони мають набути стаж: роботи від 25 років на 1 квітня 2015 та до 26 років 6 місяців на 11 жовтня 2017 року.

Яка пенсія за вислугу років залежить від віку?

Пенсію за вислугу років можуть отримати деякі чоловіки, коли сягнуть віку 50/55 років жінки – 45/50 років, якщо вони набули для цього достатньо спеціального стажу. Йдеться, зокрема, про:

бортпровідників;

диспетчерів;

механізаторів;

працівників залізничного транспорту та метрополітену і так далі.

Що ще мають знати пенсіонери про пенсію за вислугу років?