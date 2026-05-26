Хто може отримати продуктові набори?

При цьому багато українців досі не знають, що вже зараз можуть безкоштовно отримувати продуктові набори та гаряче харчування через благодійні організації.

В тому числі, пенсіонери можуть отримувати продуктові набори вагою до 30 кілограмів, хоча допомогу надають після реєстрації та перевірки документів. Також допомогу можуть отримати:

переселенці;

люди з інвалідністю;

багатодітні сім'ї;

самотні батьки;

ветерани;

мешканці прифронтових громад.

Довідково: Фудбанк – це система збору та передачі продуктів, які магазини або виробники вже не можуть реалізувати, але які ще залишаються безпечними для споживання. Це товари із наближеним терміном придатності, надлишки продукції чи продукти з пошкодженою упаковкою.

Звідки зʼявляються продукти у фудбанках?

Наприкінці дня у супермаркетах часто залишається хліб, молочна продукція чи овочі, які вже не можуть продавати наступного дня, хоча вони ще придатні до споживання. При цьому, у фудбанках наголошують, що людям не передають прострочені продукти.

Зверніть увагу! Перед видачею вся продукція проходить перевірку.

Також важливо розрізняти типи маркування:

"Краще спожити до" – це рекомендація виробника, після якої продукт ще може залишатися придатним;

"Вжити до" – кінцевий термін безпечного споживання. Такі товари передавати заборонено.

Які фудбанки вже працюють в Україні?

Наразі в Україні працюють кілька великих організацій:

Українська федерація банків продовольства;

FoodBank Ukraine;

"Тарілка".

Вони надають допомогу пенсіонерам, ВПО, людям з інвалідністю, багатодітним родинам та мешканцям прифронтових територій.

Що входить у продуктові набори?

Зазвичай продуктові набори важать від 15 до 30 кілограмів. Найчастіше людям передають базові продукти тривалого зберігання - крупи, макарони, борошно, олію, консерви, цукор та сіль.

Також у наборах можуть бути чай, кава та засоби гігієни, зокрема мило, шампунь чи зубна паста.

Оскільки частину продукції фудбанки отримують безпосередньо від супермаркетів, людям також можуть передавати свіжий хліб, молочну продукцію, овочі, фрукти, воду та соки. При цьому наповнення наборів може змінюватися залежно від поставок партнерів та регіону.

Зверніть увагу! Деякі організації надають не лише продуктові набори, а й гаряче харчування. Зокрема, FoodBank Ukraine має точки видачі гарячих обідів у Харкові, Дніпрі, Одесі, Києві та Харківській області.

Кому можуть відмовити у допомозі?