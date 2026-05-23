Кому перерахують пенсії у червні 2026 року?

Однією з ключових підстав для підвищення виплат у червні стане продовження трудової діяльності після виходу на пенсію. Працюючі пенсіонери, які станом на квітень 2026 року накопичили щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу, отримають автоматичний перерахунок пенсії.

Особливістю такого перерахунку є його відкладений характер. У Пенсійному фонді пояснюють, що дані про сплату єдиного соціального внеску надходять із затримкою через процедуру квартальної звітності роботодавців. Повна інформація за перший квартал року фактично потрапляє до реєстрів лише в середині травня, що й визначає строки перерахунку вже у червні.

При цьому пенсіонерам додатково компенсують недоотримані суми за попередні місяці.

Вікові надбавки як окремий механізм підвищення

Другий блок підвищень у червні 2026 року стосується вікових доплат, які призначаються автоматично та не потребують звернення до Пенсійного фонду. Система передбачає диференційовану шкалу підтримки залежно від віку:

70-74 роки – 300 гривень;

75-79 років – 456 гривень;

80 років і більше – 570 гривень.

ПФУ підкреслює, що ці надбавки нараховуються з дати досягнення відповідного віку, а не з початку місяця, що безпосередньо впливає на підсумковий розмір виплати у першому періоді нарахування. Важливою умовою також є обмеження щодо максимального розміру пенсії, вона не повинна перевищувати 10 340,35 гривні.

Як формується розмір надбавок?

Система вікових доплат має накопичувальний характер. Це означає, що при переході до наступної вікової категорії пенсіонер не отримує повну нову суму, а лише різницю між попереднім і новим рівнем підтримки.

Наприклад! Після досягнення 75 років доплата становитиме не 456 гривень, а 156 гривень, оскільки попередня надбавка у 300 гривень уже врахована.

Окремо враховується і дата народження: якщо пенсіонер досягає відповідного віку на початку місяця, він отримує повну суму доплати, тоді як у разі пізнішої дати вже нарахування здійснюється пропорційно кількості днів після настання права на надбавку.

