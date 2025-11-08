Кому держава компенсує харчування?

Держава підтримує тих, хто постраждав від Чорнобильської катастрофи. У 2025 році такі особи можуть отримати допомогу на харчування, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Зокрема, право на компенсацію вартості продуктів харчування мають:

учасники ліквідації аварій на ЧАЕС та інших ядерних об’єктах 1-ї або 2-ї категорії;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи 1-ї або 2-ї категорії;

особи, які зазнали радіаційного опромінення 1-ї або 2-ї категорії.

Як отримати виплату на харчування чорнобильцю?

Як нагадали у "Дії", для отримання допомоги потрібно подати заявку до Пенсійного фонду, ЦНАП, місцевої ради або онлайн або через чи сайт ПФУ з усіма документами.

Важливо! Виплати призначають протягом 10 днів після подання повного пакета документів.

Варто також зауважити, що відмова у виплаті можлива, якщо немає документів, змінилося місце реєстрації без повідомлення або втрачено статус, що дає право на допомогу.

