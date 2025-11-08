Кому держава компенсує харчування?
Держава підтримує тих, хто постраждав від Чорнобильської катастрофи. У 2025 році такі особи можуть отримати допомогу на харчування, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.
Зокрема, право на компенсацію вартості продуктів харчування мають:
- учасники ліквідації аварій на ЧАЕС та інших ядерних об’єктах 1-ї або 2-ї категорії;
- постраждалі від Чорнобильської катастрофи 1-ї або 2-ї категорії;
- особи, які зазнали радіаційного опромінення 1-ї або 2-ї категорії.
Як отримати виплату на харчування чорнобильцю?
Як нагадали у "Дії", для отримання допомоги потрібно подати заявку до Пенсійного фонду, ЦНАП, місцевої ради або онлайн або через чи сайт ПФУ з усіма документами.
Важливо! Виплати призначають протягом 10 днів після подання повного пакета документів.
Варто також зауважити, що відмова у виплаті можлива, якщо немає документів, змінилося місце реєстрації без повідомлення або втрачено статус, що дає право на допомогу.
Які ще виплати є для пенсіонерів в Україні?
За новою програмою українці, які мешкають на територіях активних або можливих бойових дій, отримуватимуть додаткові кошти на оплату електроенергії.
Кожен член родини матиме право на 100 кіловатів додаткової електроенергії. Скористатися програмою можуть лише ті, хто отримує субсидії.
Розрахунок виплат проводиться за нормою споживання, але не більше 300 кіловатів на сім’ю. Це приблизно 432 гривні на одного члена родини.