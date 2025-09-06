Какие есть ограничения по размеру пенсий?

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В настоящее время эта сумма составляет 23 610 гривен, пишет 24 канал.

Смотрите также Выплата пенсий в Украине: когда зачисляют деньги на карту и как об этом узнать

Это означает, что даже при большом стаже и официально подтвержденных основаниях для доплат размер пенсионных выплат остается ограниченным.

Примером является история Сергея Тундика, 1940 года рождения. Как пишет "На Пенсии", его выплаты были зафиксированы на уровне пяти минимальных пенсий.

Примечательно! Доплата за возраст не начислялась, поскольку общий размер выплат превышал установленный максимум.

При этом судебные обращения результата не дали – решения были приняты, но фактически не выполнены.

Почему судебные решения не всегда помогают?

Даже выиграв суд против Пенсионного фонда, пенсионеры не всегда получают положенные деньги. Эксперты отмечают несколько причин:

ограниченные возможности государственного бюджета;

различные трактовки судебных решений чиновниками;

особенности законодательства, которые фактически ограничивают получение доплат, в частности по делам "детей войны".

Какие в Украине пенсионные доплаты за возраст?

Доплаты за возраст начисляются только тем пенсионерам, у которых сумма выплат не превышает 10 340,35 гривен. Если пенсия выше установленного порога, компенсация не предоставляется.

Размер доплат составляет:

от 70 лет – до 300 гривен;

от 75 лет – до 456 гривен;

от 80 лет – до 570 гривен.

Что надо знать о пенсиях в Украине?