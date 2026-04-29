Кому увеличат пенсию после 65 лет?

Украинские пенсионеры, достигшие возраста 65 лет могут рассчитывать на увеличение пенсии, сообщает ПФУ.

Условием для этого является полный стаж:

35 лет – для мужчин;

30 лет – для женщин.

Важно! Такой пенсионер должен не работать.

Для лиц, достигших возраста 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной заработной платы, определенной законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, но не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность,

– указывает ПФУ.

Минимальная заработная плата по состоянию на сейчас составляет – 8 647 гривен. Соответственно, указанный выше минимум пенсии – 3 458,80 гривны. Заметим, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц сейчас – 2 595 гривны.

В то же время это правило несколько противоречит реальным цифрам. Ведь в результате мартовской индексации, по данным ПФУ, минимальная пенсия при полном стаже в 65 лет не может быть менее – 4 213 гривен.

У кого вырастут пенсии после 70 лет?

Начиная с 70 лет лицо может получать доплату по возрасту, сообщает Пенсионный фонд. Сейчас ее размер таков:

пенсионеры, достигшие возраста 70 – 74 лет, имеют право на доплату по возрасту в размере – 300 гривен;

с 75 по 79 лет могут получить – 456 гривен;

после 80 лет эта доплата возрастает до – 570 гривен.

Чтобы получить эту доплату, лицо обязано не просто достичь определенного возраста. Его общая ежемесячная пенсионная выплата должна быть менее – 10 340,35 гривен.

Какие нюансы по начислению доплаты по возрасту важно знать?