Кому збільшать пенсію після 65 років?

Українські пенсіонери, що сягнули віку 65 років можуть розраховувати на збільшення пенсії, повідомляє ПФУ.

Умовою для цього є повний стаж:

35 років – для чоловіків;

30 років – для жінок.

Важливо! Такий пенсіонер має не працювати.

Для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі 40% від мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність,

– вказує ПФУ.

Мінімальна заробітна плата станом на зараз складає – 8 647 гривень. Відповідно, вказаний вище мінімум пенсії – 3 458,80 гривень. Зауважимо, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб нині – 2 595 гривні.

Водночас це правило дещо суперечить реальним цифрам. Адже в результаті березневої індексації, за даними ПФУ, мінімальна пенсія при повному стажі у 65 років не може бути менш як – 4 213 гривень.

У кого зростуть пенсії після 70 років?

Починаючи з 70 років особа може отримувати доплату за віком, повідомляє Пенсійний фонд. Наразі її розмір такий:

пенсіонери, які сягнули віку 70 – 74 років, мають право на доплату за віком у розмірі – 300 гривень;

з 75 по 79 років можуть отримати – 456 гривень;

після 80 років ця доплата зростає до – 570 гривень.

Аби отримати цю доплату, особа зобов'язана не просто сягнути визначеного віку. Її загальна щомісячна пенсійна виплата має бути менш як – 10 340,35 гривні.

Які нюанси щодо нарахування доплати за віком важливо знати?