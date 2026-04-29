Кому збільшать пенсію після 65 років?
Українські пенсіонери, що сягнули віку 65 років можуть розраховувати на збільшення пенсії, повідомляє ПФУ.
Умовою для цього є повний стаж:
- 35 років – для чоловіків;
- 30 років – для жінок.
Важливо! Такий пенсіонер має не працювати.
Для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі 40% від мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність,
– вказує ПФУ.
Мінімальна заробітна плата станом на зараз складає – 8 647 гривень. Відповідно, вказаний вище мінімум пенсії – 3 458,80 гривень. Зауважимо, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб нині – 2 595 гривні.
Водночас це правило дещо суперечить реальним цифрам. Адже в результаті березневої індексації, за даними ПФУ, мінімальна пенсія при повному стажі у 65 років не може бути менш як – 4 213 гривень.
У кого зростуть пенсії після 70 років?
Починаючи з 70 років особа може отримувати доплату за віком, повідомляє Пенсійний фонд. Наразі її розмір такий:
- пенсіонери, які сягнули віку 70 – 74 років, мають право на доплату за віком у розмірі – 300 гривень;
- з 75 по 79 років можуть отримати – 456 гривень;
- після 80 років ця доплата зростає до – 570 гривень.
Аби отримати цю доплату, особа зобов'язана не просто сягнути визначеного віку. Її загальна щомісячна пенсійна виплата має бути менш як – 10 340,35 гривні.
Які нюанси щодо нарахування доплати за віком важливо знати?
Ця доплата нараховується автоматично. Себто, звертатись за її отриманням у ПФУ непотрібно.
У перший місяць, коли особа сягнула вікової межі, така доплата нараховується не в повному обсязі. Враховуються лише дні після настання вказаного віку. Тобто, якщо День народження 20 числа, то особа отримає надбавку за 10 днів.