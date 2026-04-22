Який рівень мінімальної зарплати в Україні 2026 року?

Про те, що визначає показник і для чого він потрібен нацбюджету, йдеться на сайті "Мінфін".

Дивіться також Пенсія після індексації знизилась: чому так сталося та як діяти

Мінімальна заробітна плата в Україні – це встановлений законодавством розмір плати за працю. Роботодавець не має права платити за виконану місячну норму роботи менше, ніж передбачає показник.

Відповідно до Бюджетного кодексу, рівень мінімальної зарплати визначається законом про Держбюджет до відповідного періоду. Станом на 2026 рік мінімальна зарплата в Україні становить 8 647 гривень. При стандартній нормі роботи в 40 годин на тиждень, одна година має оплачуватись у 52 гривні.

Зверніть увагу! Показник 2026 року підвищили вперше після дворічної "паузи". Попередній перерахунок мінімалки був 1 квітня 2024 року. Тоді зарплата зросла на 900 гривень до 8 тисяч.

Зокрема, як зазначають на сайті AGROPROSPERIS BANK, мінімальна заробітна плата – це не лише рекомендація, якою має бути виплата для українських працівників. Це скоріше обов'язкова державна гарантія, за якою роботодавець не може оплачувати працю в сумах менших від мінімалки.

Так, перед тим як Кабмін передає проєкт Держбюджету до Ради, там прораховувють реальний рівень мінімалки. Щоб визначити справедливий і моливй рівень виплати, враховують:

макроекономічний прогноз;

рівень інфляції на наступний рік;

поточне фінансове становище держави;

ситуацію на ринку праці;

потреби в соціальних та оборонних видатках.

Водночас від затвердженого показника залежить низка виплат. Це можуть бути і пенсії, і соціалка чи неоподатковуваний мінімум.

Загалом встановлений рівень виплат має прямий вплив на бюджет держави. Так, зростають податкові надходження, збільшуються внески до ПФУ (завдяки сплаті податків), посилюється фінансова база для соцвиплат та оборони.

Важливо! Під час воєнного стану мінімалка є критично важливим показником. Так, саме він є одним з інструментів для підтримання фіскальної стабільності.

Також відомо, що за розрахунками Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки, мінімальну заробітну плату в Україні планують підвищувати поступово:

з 1 січня 2027 року мінімалка має зрости до 9 347 гривень;

гривень; від 1 січня 2028 року – до 10 059 гривень.

Водночас треба враховувати, що це лише попередній прогноз і залежно від поточної ситуації показники можуть кардинально змінитись.

Скільки разів на рік змінюють рівень мінімалки?

За законом немає обмежень щодо кількості змін у розмірі мінімальної заробітної плати в Україні.

Якщо дозволяє бюджет або ж якщо в ньому щось змінюють, відповідно, це може вплинути і на показник мінімалки.

Наприклад, 10 років тому, протягом 2016 року мінімальну заробітну плату в Україні змінювали двічі:

від 1 січня – 1347 гривень;

від 1 травня – 1450 гривень;

від 1 грудня – 1600 гривень.

Зверніть увагу! Найперша мінімалка від 1 квітня 2000 року була всього 90 гривень.

Найбільше зростання показника за всю історію зафіксували у 2017 році. Тоді показник не змінювали протягом року, але з 1 січня мінімалку підвищили вдвічі. Від 1600 гривень до 3200 гривень.

Що ще потрібно знати про виплати для українців від держави?