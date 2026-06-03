Скільки на це витрачає Україна

За словами українського президента, йдеться про 45 – 50 мільярдів доларів на рік. Деталі зустрічі передає 24 Канал.

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Зеленський переконаний, що Україні вдалося досягнути "дуже високого рівня" – вона має кошти на фінансування Збройних сил.

Ми маємо забезпечити саме такий достатній рівень і на виробництво, і на армію. І не просто на зараз, на ці роки, але й більш довгостроково,

– зауважив гарант.

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Тож наразі триває робота, аби дати "безпрецедентний в історії рівень фінансування" на зброю всіх типів українського виробництва.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що залучених у межах програми PURL коштів наразі достатньо для продовження постачання критично важливого озброєння зі США.

Що відомо про військову допомогу

До слова, цьогоріч Київ сподівається отримати половину великого європейського кредиту – 45 мільярдів євро. Більшість з них (до 28,3 мільярда євро) піде на закупівлю нового озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу.

Раніше президент наголошував – ця допомога потрібна якнайшвидше. Після низки підготовчих кроків з'явилися передумови для першого траншу уже в червні, що також підтвердила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.