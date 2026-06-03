Сколько на это тратит Украина

По словам украинского президента, речь идет о 45 – 50 миллиардах долларов в год. Детали встречи передает 24 Канал.

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Зеленский убежден, что Украине удалось достичь "очень высокого уровня" – она имеет средства на финансирование Вооруженных сил.

Мы должны обеспечить именно такой достаточный уровень и на производство, и на армию. И не просто на сейчас, на эти годы, но и более долгосрочно,

– отметил гарант.

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Поэтому сейчас идет работа, чтобы дать "беспрецедентный в истории уровень финансирования" на оружие всех типов украинского производства.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что привлеченных в рамках программы PURL средств пока достаточно для продолжения поставок критически важного вооружения из США.

Что известно о военной помощи

К слову, в этом году Киев надеется получить половину большого европейского кредита – 45 миллиардов евро. Большинство из них (до 28,3 миллиарда евро) пойдет на закупку нового вооружения и усиление оборонно-промышленного потенциала.

Ранее президент подчеркивал – эта помощь нужна как можно быстрее. После ряда подготовительных шагов появились предпосылки для первого транша уже в июне, что также подтвердила руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.