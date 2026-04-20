Чому можуть відмовити у пенсії по інвалідності у 2026 році?

Однак іноді у наданні коштів можуть відмовити, про що зазначено у Дії.

Підстави для відмови у наданні послуги наразі є такими:

особа не має права на призначення пенсії по інвалідності; подано не всі необхідні документи.

Зокрема список необхідних документів має такий вигляд:

заява;

документи про місце проживання (реєстрації) особи;

документи про стаж;

копія свідоцтва про хворобу або довідка військово-лікарської комісії (для військовослужбовців строкової служби);

паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;

довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року;

довідка про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески;

довідка про реєстрацію місця проживання;

документи, які засвідчують особливий статус (за наявності);

документ про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації від Росії та особиста декларація про відсутність громадянства держави окупанта.

Зверніть увагу! Подібні пенсії призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років.

Зокрема тривалість стажу залежить від віку, в якому інвалідність було встановлено. Про це йдеться на Урядовому порталі.

Розмір пенсії вираховується залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком, тобто:

100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

До страхового стажу, з якого обчислюється розмір пенсії, зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Пенсія призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо ж пізніше – пенсія призначається з дня звернення за нею.

Важливо! Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Що ще слід знати про пенсії по інвалідності?