Відтепер така можливість доступна у всіх офіційних магазинах бренду по країні. Про це повідомляє Adidas.

Що відомо про інклюзивний сервіс?

Відтепер українці з ампутаціями можуть придбати лише один кросівок у магазинах Adidas, не переплачуючи за пару. Новий сервіс Single Shoe передбачає, що один кросівок коштує 50% від повної вартості взуття.

Ця ініціатива вже працює у понад 20 країнах Європи, а тепер стала доступною і в Україні. Скористатися послугою можна як в офіційних магазинах бренду, так і в дисконт-центрах, причому вона поширюється на весь доступний асортимент взуття.

Аdidas продає один кросівок для людей з ампутаціями / Фото Аdidas

Сервіс створили спеціально для людей, які через фізичні особливості не потребують двох кросівок. Під час розробки проєкту компанія співпрацювала зі спільнотами, зокрема з ParalympicsGB та Harder Than You Think, щоб врахувати реальний досвід користувачів.

У компанії наголошують, що це частина ширшої стратегії інклюзивності та доступності спорту для всіх. Раніше Adidas вже впроваджував адаптивні рішення, зокрема створював спеціальну баскетбольну форму для спортсменів на кріслах колісних та інтегрував інклюзивний дизайн у форму для Паралімпійських ігор.

Також бренд працює над запуском адаптивних бігових кросівок, які розробляються у співпраці з людьми із синдромом Дауна.

Сервіс Single Shoe вже доступний у 23 країнах Європи, серед яких Німеччина, Франція, Італія, Польща, Швеція та Велика Британія. Україна стала однією з країн, де ініціатива впроваджена повноцінно.

У компанії підкреслюють, що такі рішення мають зробити спорт і повсякденне життя більш доступними для людей з різними потребами.

