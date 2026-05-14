На час розслідування її взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Про це повідомляють джерела 24 Каналу.

Що відомо про запобіжний захід та суд?

Суд відправив під варту директорку КНП "Самбірська центральна лікарня" Олену Легуцьку. Посадовиці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави.

За попередніми даними слідства, керівницю медзакладу підозрюють у зловживанні службовим становищем. Правоохоронці вважають, що йдеться про можливі махінації, пов’язані з оформленням груп інвалідності.

У суді сторона обвинувачення наполягала на необхідності арешту без альтернативи застави. Аргументували це ризиками впливу на свідків, можливістю знищення або приховування документів, а також важливістю забезпечення належного перебігу досудового розслідування. Суд підтримав позицію прокурорів та ухвалив рішення про тримання Олени Легуцької під вартою.

Запобіжний захід діятиме впродовж двох місяців. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини справи та перевіряють можливу причетність інших осіб до схеми.