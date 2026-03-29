Який розмір виплат для людей з інвалідністю у квітні?

У квітні 2026 року розміри виплат для осіб з інвалідністю І групи залишаються прив’язаними до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Саме цей показник визначає базовий рівень державної допомоги та формує основу для розрахунку більшості соціальних виплат.

Для осіб з інвалідністю з дитинства І групи базова виплата становить 100% прожиткового мінімуму, що у 2026 році дорівнює 2 595 гривень. Однак ключове значення для фактичного рівня доходу має не лише базова сума, а й додаткові компенсаційні виплати, насамперед допомога по догляду.

Цікаво! Для осіб з інвалідністю І групи, які отримують пенсію в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, мінімальний гарантований розмір виплати становить 3 725 гривень, відповідно до роз’яснень Пенсійного фонду України.

Розмір такої допомоги залежить від підгрупи інвалідності.

Особи підгрупи А, які потребують постійного стороннього нагляду, отримують підвищену компенсацію у розмірі 200% прожиткового мінімуму – 5 190 гривень на місяць.

Для підгрупи Б передбачено 100% прожиткового мінімуму – 2 595 гривень.

Таким чином, загальний щомісячний обсяг виплат може суттєво відрізнятися залежно від рівня потреб у сторонній допомозі.

Варто знати! І група інвалідності охоплює осіб із найвищим ступенем втрати працездатності, однак навіть у її межах рівень функціональних обмежень може відрізнятися. Саме тому розподіл на підгрупи є визначальним для формування розміру соціальної підтримки.

Таким чином, у квітні 2026 року розміри базових виплат для осіб з інвалідністю І групи залишаються фіксованими відповідно до соціальних стандартів, однак кінцева сума, яку отримує людина, формується індивідуально: залежно від підгрупи, наявності права на допомогу по догляду та інших видів державної підтримки.

Які є пільги для людей з I групою інвалідності?

Окрім прямих грошових виплат, для цієї категорії передбачено широкий перелік додаткових гарантій, які опосередковано впливають на фінансове становище, пише ПФУ. Це можуть бути:

пільги на проїзд;

доступ до безоплатних або частково компенсованих лікарських засобів;

забезпечення технічними засобами реабілітації, а також можливість оформлення житлових субсидій.

Окремий блок становлять житлово-комунальні пільги. У загальному випадку вони реалізуються через механізм субсидій, однак для окремих категорій, зокрема осіб з інвалідністю внаслідок війни, може діяти 100% компенсація витрат у межах соціальних нормативів.

