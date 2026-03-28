Хто та чому не зможе вийти на пенсію цьогоріч?

В українській пенсійній системі визначальним критерієм для набуття права на пенсію залишається страховий стаж. Відповідно до статті 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", до нього включаються лише ті періоди, протягом яких особа була застрахована і за неї сплачувалися внески не нижче мінімального рівня.

Тобто вирішальне значення має не сам факт роботи, а регулярність і повнота сплати єдиного соціального внеску. На практиці це означає, що навіть за наявності трудової діяльності частина періодів може не бути врахована при призначенні пенсії.

Варто знати! Найпоширеніша причина – це відсутність або неповна сплата внесків роботодавцем. У таких випадках відповідні місяці або не зараховуються зовсім, або враховуються пропорційно до фактично сплачених сум.

Окремим фактором ризику залишається неофіційна зайнятість. Періоди роботи без оформлення трудових відносин не формують страховий стаж, оскільки не супроводжуються сплатою внесків. Аналогічно це стосується окремих форм цивільно-правових відносин у періоди, коли за ними не здійснювалося обов’язкове пенсійне страхування.

Чи грають роль записи у трудовій книжці при виході на пенсію?

Важливу роль відіграє і належне документальне підтвердження стажу, нагадує ПФУ. Відсутність записів у трудовій книжці, технічні помилки або неточності у персональних даних можуть призвести до того, що Пенсійний фонд не врахує відповідні періоди без додаткових підтверджень.

Окремо слід враховувати специфіку обліку стажу до 2004 року. Саме з цього часу в Україні запроваджено обов’язкову сплату страхових внесків, тому для більш ранніх періодів ключове значення мають документи, що підтверджують факт роботи.

Зауважте! За їх відсутності стаж може бути втрачений для цілей пенсійного обліку.

Який трудовий стаж точно зарахують?

Разом з тим законодавство передбачає винятки, коли стаж зараховується незалежно від сплати внесків. Передусім це проходження військової служби - відповідні періоди повністю включаються до страхового стажу, а мобілізація не припиняє трудових відносин і не впливає негативно на пенсійні права.

До страхового стажу також зараховуються періоди простою за умови сплати мінімального внеску, робота за сумісництвом чи суміщенням, а також окремі соціально значущі періоди, зокрема догляд за особами з інвалідністю, якщо за цей час здійснюється страхове забезпечення.

Важливо! Ключовою умовою залишається відповідність суми сплаченого єдиного соціального внеску мінімальному рівню. Якщо внесок менший, стаж визначається пропорційно або не зараховується повністю.

Які актуальні вимоги для страхового стажу?