Кто и почему не сможет выйти на пенсию в этом году?

В украинской пенсионной системе определяющим критерием для приобретения права на пенсию остается страховой стаж. В соответствии со статьей 24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в него включаются только те периоды, в течение которых лицо было застраховано и за него уплачивались взносы не ниже минимального уровня.

Интересно Пенсии уменьшат уже в апреле: кто рискует потерять часть денег

То есть решающее значение имеет не сам факт работы, а регулярность и полнота уплаты единого социального взноса. На практике это означает, что даже при наличии трудовой деятельности часть периодов может не быть учтена при назначении пенсии.

Стоит знать! Самая распространенная причина – это отсутствие или неполная уплата взносов работодателем. В таких случаях соответствующие месяцы или не засчитываются совсем, или учитываются пропорционально фактически уплаченных сумм.

Отдельным фактором риска остается неофициальная занятость. Периоды работы без оформления трудовых отношений не формируют страховой стаж, поскольку не сопровождаются уплатой взносов. Аналогично это касается отдельных форм гражданско-правовых отношений в периоды, когда по ним не осуществлялось обязательное пенсионное страхование.

Играют ли роль записи в трудовой книжке при выходе на пенсию?

Важную роль играет и надлежащее документальное подтверждение стажа, напоминает ПФУ. Отсутствие записей в трудовой книжке, технические ошибки или неточности в персональных данных могут привести к тому, что Пенсионный фонд не учтет соответствующие периоды без дополнительных подтверждений.

Отдельно следует учитывать специфику учета стажа до 2004 года. Именно с этого времени в Украине введена обязательная уплата страховых взносов, поэтому для более ранних периодов ключевое значение имеют документы, подтверждающие факт работы.

Обратите внимание! При их отсутствии стаж может быть утрачен для целей пенсионного учета.

Какой трудовой стаж точно засчитают?

Вместе с тем законодательство предусматривает исключения, когда стаж засчитывается независимо от уплаты взносов. Прежде всего это прохождение военной службы - соответствующие периоды полностью включаются в страховой стаж, а мобилизация не прекращает трудовых отношений и не влияет негативно на пенсионные права.

В страховой стаж также засчитываются периоды простоя при условии уплаты минимального взноса, работа по совместительству или совмещением, а также отдельные социально значимые периоды, в частности уход за лицами с инвалидностью, если за это время осуществляется страховое обеспечение.

Важно! Ключевым условием остается соответствие суммы уплаченного единого социального взноса минимальному уровню. Если взнос меньше, стаж определяется пропорционально или не засчитывается полностью.

Какие актуальные требования для страхового стажа?